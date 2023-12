L'inflazione fa marcia indietro: a novembre prezzi giù dello 0,5%

16:09

Finisce la corsa dell'inflazione. Per la prima volta da diverso tempo a questa parte l'indice dei prezzi segna un calo rispetto al mese precedente: novembre infatti si è chiuso con un -0,5% su ottobre. Anno su anno l'inflazione resta positiva ma si ferma a uno 0,7%; a ottobre il confronto anno su anno segnava un +1,7%.

Come riporta ilsole24ore.com si tratta di un dato leggermente inferiore alle previsioni, che indicavano un +0,8%.



L'inflazione acquisita per il 2023 risulta dunque pari al 5,7%. La frenata dell'inflazione è dovuta principalmente alla flessione del tasso di crescita dei prezzi dell'energia e in parte di quello degli alimentari lavorati.