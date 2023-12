Imperatore Travel World a caccia di talenti: via a una selezione di personale

08:00

Imperatore Travel World, in aggiunta alla già consolidata esperienza nel segmento incoming verso le destinazioni del Sud Italia, continua a crescere ed estende la programmazione a tutte le regioni della Penisola.

Pubblicità

Attraverso un costante lavoro al fianco delle agenzie di viaggi nazionali e internazionali, il t.o. è oggi pronto ad accettare nuove sfide e per questo amplia il proprio team aprendo una ricerca di talenti.



La selezione è attiva per le posizioni di: Graphic Designer Junior, Assistente di Supporto Informatico, Customer Service Agent, Booking Agent, Addetto Contabilità e Amministrazione del Personale, Contabile Junior, Web Developer, Junior Data Entry, Contract Manager e SEO Specialist.



Gli interessati possono inviare il CV a job@imperatore.it.



Gaia Guarino