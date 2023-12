Silversea Cruises: al via l’All inclusive Asia Package

10:07

Silversea Cruises punta sull’Oriente, proponendo crociere di lusso arricchite da esperienze uniche. Il pacchetto proposto da Silversea è ‘All inclusive Asia Package’, che comprende il Classic Cruises Package e l'Expedition Cruises package, che danno la possibilità di ottenere vantaggi speciali come i trasferimenti con autista privato da casa all'aeroporto e viceversa o andata e ritorno in economy class; una notte in hotel pre-crociera e trasferimenti tra aeroporto, hotel e nave; escursioni a terra incluse una per porto e una selezione di escursioni e zodiacs guidati inclusi (quest'ultimo solo con pacchetto Expedition). Cibo e bevande compresi in numerosi ristoranti (nel caso del pacchetto Expedition si ha accesso a qualsiasi ristorante). Cucina con menù variegati, cene all'aperto, bevande in suite e in tutta la nave, inclusi champagne, vini e liquori selezionati; servizio maggiordomo in ogni suite e servizio ristorazione 24 ore su 24; possibilità di pranzare o cenare in suite e servizio in camera (solo con pacchetto Expedition).

Riguardo le destinazioni e gli itinerari di viaggio, i giorni di crociera a disposizione vanno dai 5 ai 20. Un primo itinerario si snoda da Hong Kong a Tokyo con partenza il 14 marzo 2024: 16 giorni a bordo di Silver Moon con tappe a Jeju nel Sud della Corea, Busan, Fukuoka, Nagasaki, Kagoshima, Osaka, Tokyo.



La crociera dalle Maldive all'India partirà l'8 maggio 2024: 5 giorni a bordo di Silver Cloud con tappe a Male, Vangaaru Uligamu Island, Tinnakara in India, Cheriyam e Cochin.

Altre opzioni riguardano la crociera dalla Malesia alla Thailandia a bordo di Silver Whisper, dieci giorni in partenza il 15 febbraio 2025, 10 giorni a bordo di Silver Whisper. Con partenza da Singapore, si farà tappa a Malacca, Phuket, Penang, Port Klang, Koh Samui, Bangkok.