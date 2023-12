L’oroscopo dei viaggi di Hu openair: le mete da scoprire nel 2024 sulla base del segno

09:48

Con l’avvicinarsi del 2024 è tempo di cominciare a pensare alle prossime vacanze. Hu openair ha pensato così di suggerire alcune località sulla base dell’elemento dello zodiaco - Aria, Acqua, Terra e Fuoco - sotto il quale si è nati.

Innanzitutto, i segni d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci). La appartenenza all’elemento liquido spinge chi è nato sotto questi segni a cercare un legame con il mare. Empatici e creativi, i nati sotto questo elemento si contraddistinguono per la fantasia con cui osservano il mondo e per la ricerca costante di nuove fonti di ispirazione da cui lasciarsi travolgere. Una scelta perfetta può essere la costa toscana, tra i siti archeologici più famosi e le spiagge della costa degli Etruschi. Qui si trova lo hu Park Albatros village.



I segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno) si impegnano molto sul lavoro e anche in vacanza non riescono a rinunciare a programmi dettagliati. Preferiscono pianificare per tempo la lista delle esperienze da provare per evitare lo stress degli imprevisti. Le strutture in collina possono essere dunque un’ottima scelta. Per gli amanti della collina, hu openair offre quattro diverse strutture: lo hu Montescudaio village, alle porte del borgo in Val di Cecina inserito tra i borghi più belli d’Italia; lo hu I Pini village alle porte di Roma, nella cornice delle campagne di Fiano Romano; lo hu Birkelt village, la prima struttura open air del Gruppo all’estero, situata nella parte orientale del Lussemburgo tra boschi, castelli e cascate. Infine lo hu Norcenni Girasole village, tra i boschi del Valdarno e le colline del Chianti, è la base ideale per partire alla scoperta delle unicità del territorio.



I segni d’Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) sono i ‘pensatori’ dello zodiaco: riflettono, rimuginano, soppesano con attenzione tutte le opzioni possibili valutando meticolosamente pro e contro per trovare la soluzione più armonica, come quella offerta dal lago. Ai nati sotto un segno d’Aria si consiglia hu Altomincio village, immerso nel verde lungo le sponde del fiume Mincio, un punto strategico per scoprire Verona e visitare le rive del lago di Garda.



Carismatici ed entusiasti, i segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) si distinguono per l’impulsività con cui prendono le decisioni e per la loro irrefrenabile curiosità che li porta spesso ad esplorare le città alla ricerca di nuove attrazioni. In vacanza, preferiscono soggiornare in una struttura che possa permettere di fare continue scoperte e che sia vicina ai luoghi d’arte. I nati sotto questo elemento gradiranno quindi le strutture hu openair vicine alle bellezze artistiche delle più importanti città italiane: oltre al Fabulous village, al crocevia fra la città di Roma e il mare del Lazio, perfetti per i segni di fuoco sono lo hu Firenze camping in town, lo hu Roma camping in town e lo hu Venezia camping in town.