Virgin Voyages: c’è anche Napoli tra i nuovi porti delle crociere 2025

12:55

C’è anche l’Italia, con Napoli, tra i 21 nuovi porti previsti da Virgin Voyages per l’estate 2025. Oltre a Napoli, l’operatore farà il suo debutto in porti quali Reykjavik, Dublino, Istanbul, Grand Cayman e Muscat, con Scarlet Lady che navigherà in Europa offrendo un mix di crociere da 6 a 15 notti, mentre Valiant Lady continuerà a operare itinerari nei Caraibi della durata di quattro o cinque notti.

Resilient Lady, invece, allo stato attuale è basta in Australia e Nuova Zelanda, mentre nel 2025 proporrà itinerari di 10 e 11 notti che faranno scalo a Istanbul, Mykonos, Dubrovnik e Creta.

Come spiega TTG Media chi prenota una crociera fino al 31 gennaio potrà ottenere uno sconto del 70% sul secondo passeggero, più fino a 600 dollari per le bevande, a seconda della durata del viaggio. I clienti che prenotano una crociera della durata di 14 o più notti riceveranno l'intero importo, mentre coloro che prenotano un viaggio di quattro notti o meno riceveranno 100 dollari, 200 per i viaggi da cinque a sei notti e 300 dollari per crociere da sette a 13 notti.