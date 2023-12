Msc Crociere: il temporary store di Milano sarà esportato all’estero

15:55

Il temporary store Msc Crociere di Milano, dominato dalla riproduzione dell’Ocean Cay Lighthouse alle Bahamas, propone un concept promozionale che sarà adattato nel 2024 ad altre città lontane dal mare, sia in Italia che in Europa. “È un progetto mai sperimentato prima nel turismo italiano - ha dichiarato Leonardo Massa (nella foto), managing director Msc Crociere - ragion per cui sfrutteremo i giorni sino al 12 gennaio per capire come valorizzare al meglio l’abbinamento fra esperienze immersive di navigazione e organizzazione di eventi in sede. Se la vicinanza a Stazione Garibaldi invita all’intermodalità per raggiungere le nostre navi in porto, lo spazio è a disposizione anche del mondo trade e delle aziende del territorio interessate a valorizzare possibili sinergie. Il corner dedicato alle tre squadre di calcio di cui siamo sponsor, Napoli, Milan e Genoa, ne è già una dimostrazione”.

L’isoletta di Ocean Cay potrebbe essere invece d’ispirazione per un progetto analogo a Sir Bani Yas, affioramento a 170 km dalla costa di Abu Dhabi: la compagnia sta valutando nuove operazioni di recupero lungo altre sue rotte nel mondo. A.C.