Hu openair pensa all'estate con la campagna 'We miss you, we miss hu'

12:35

Hu openair lancia una seconda messa in onda della campagna di awareness ‘We miss you, we miss hu’.



Cuore della comunicazione è uno spot tv, il cui concept è basato sul ribaltamento della prospettiva tradizionale sulle vacanze. In base al messaggio che si intende trasmettere, non è soltanto l’ospite a sentirne la mancanza, ma è hu openair che, ancora nel pieno dell’inverno, racconta attraverso le persone la sua sospensione e l’attesa per la stagione che verrà.



Per ampliare ulteriormente la narrazione, lo spot è passato da 20 a 30 secondi e sono state introdotte due nuove figure, il giardiniere e l’housekeeper che vanno ad unirsi alla ragazza addetta al front office, al bagnino, al cameriere e all’animatore; i protagonisti dello spot rappresentano infatti le persone che lavorano nei village hu, i quali continuano a svolgere le proprie mansioni anche quando le strutture non sono aperte. Tutti attendono che le strutture tornino ad animarsi delle voci degli ospiti in un racconto quasi nostalgico ma sorridente, con la certezza che la stagione ricomincerà.



La colonna sonora è un pezzo storico della musica italiana: ‘Ritornerai’ di Bruno Lauzi, nella versione originale.



“Autenticità, attenzione ai dettagli e cura dei nostri ospiti, sempre al centro anche quando la stagione non è iniziata: sono questi gli elementi chiave del nostro modo di fare ospitalità che abbiamo voluto sottolineare in questo spot - commenta Valentina Fioravanti, chief marketing officer di Human Company -. Al termine della stagione appena conclusa abbiamo deciso di tornare in comunicazione, a meno di un anno dalla prima wave, con un media mix ancora più ampio. Questa campagna rappresenta per noi un altro passo importante nel percorso di consolidamento della notorietà del brand e di spinta del prodotto open air, in un periodo - quello di gennaio e febbraio - molto importante per la programmazione e la scelta delle vacanze”.

La creatività della campagna è stata curata dall’agenzia Almagreal.