Travel Hashtag, l'agenda dell'evento: tra i relatori anche Gloria Armiri

12:27

In attesa della tredicesima edizione di Travel Hashtag, in programma il 17 e 18 gennaio a Palazzo di Varignana, viene presentata l'agenda dell'evento.

Pubblicità

Il meeting si aprirà con una conferenza che coinvolgerà diversi relatori i quali si alterneranno sul palco affrontando il tema "Turismo alto di gamma in Italia: prospettive, tendenze e opportunità". Tra gli interventi, quello di Gloria Armiri (Group Brand Manager Tourism & Hospitality Division di Italian Exhibition Group), Vittorio Morelli (General Manager di Palazzo di Varignana), Flavio Ghiringhelli (Country Manager per l’Italia di Emirates), Giorgio Palmucci (Vicepresidente di Confindustria Alberghi), Alessandra Priante (Direttore Europa di UNWTO) e molti altri.



Nel pomeriggio del 17 gennaio andrà in scena il primo dei tre talk, “I nuovi codici dell’Ospitalità”, mentre la mattina del 18 gennaio si aprirà con il talk "Visione, progettualità, sviluppo e comunità: da luogo a destinazione”. La prima edizione di Travel Hashtag 2024 si chiuderà, infine, con il side talk “Internazionalizzazione, asset per la valorizzazione delle eccellenze italiane all’estero”, rivolto alle imprese del territorio interessate a scoprire tutte le opportunità di sviluppo del business nei mercati di Medio Oriente e Sud-Est asiatico.