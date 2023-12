Neinver: rifinanziati con 170 milioni Vicolungo e Castel Guelfo

19:30

Neinver e Nuveen Real Estate, uno dei più grandi gestori patrimoniali al mondo, hanno ottenuto un rifinanziamento del debito di 480 milioni di euro per il portafoglio spagnolo e italiano.

In Italia a essere stati rifinanziati sono i due centri di Vicolungo e Castel Guelfo: l’accordo quinquennale prevede un fondo di 170 milioni di euro preparato e sottoscritto da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Natixis Corporate & Investment Banking.



In Spagna, invece, il rifinanziamento di 310 milioni di euro ha riguardato tutti gli asset spagnoli: quattro centri The Style Outlets situati a Madrid e Barcellona, oltre al Nassica retail & leisure park a Madrid. L'operazione è stata completata con un contratto di finanziamento green di 5 anni.



"Questa operazione - commenta Lorena Díez, direttore finanziario di Neinver - si aggiunge al rifinanziamento recentemente completato per gli asset polacchi, portando il totale garantito per i tre Paesi a 650 milioni di euro e permettendoci di sostenere i nostri investimenti e la crescita dei nostri asset”.