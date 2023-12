08:35

Anno nuovo Fisco nuovo. L'ok definitivo al decreto adempimenti attuativo della delega fiscale traccia le linee per il calendario 2024 dell'agenzia dell'Entrate. Con diverse novità.

Tra queste, l'ampliamento della platea dei fruitori della dichiarazione precompilata, che dal prossimo anno sarà disponibile anche alle persone fisiche con partita Iva. Ovvero, in altri termini, i contribuenti che usufruiscono della flat tax, ovvero oltre 2 milioni di contribuenti.



Rimandato invece il decreto Irpef (che dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri il prossimo 28 dicembre), ovvero il provvedimento che dovrebbe portare da 4 a 3 le aliquote per il prossimo anno.



Le date degli adempimenti

Spetta all'agenda delle scadenze, come riporta ilsole24ore.com, occuparsi della semplificazione.



Innanzitutto la scadenza per l'invio della dichiarazione dei redditi viene unificata al 30 settembre. Inoltre invii di lettere di compliance e avvisi bonari vedranno una tregua ad agosto e a dicembre, per le vacanze natalizie e per quelle invernali.



Tuttavia non mancano le voci critiche. Come riporta sempre il quotidiano di Confindustria, in un evento organizzato dai sindacati dei commercialisti (Adc, Anc, Andoc, Fiddoc e Unico) sono state sollevate diverse perplessità, soprattutto riguardo il carico di lavoro in capo ai commercialisti. Inoltre viene sottolineato che le scadenze legate alle esigenze dell’amministrazione finanziaria restano invariate.