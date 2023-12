Expedia Group, ecco i trend del 2024, dal jet setting al dry tripping

di Gaia Guarino

12:01

Il 2024 è alle porte e i trend per il settore travel sono già ben definiti. Lo rivela Expedia Group che, in base a un insieme di dati raccolti della propria piattaforma e a un sondaggio globale condotto su 20mila viaggiatori in tutto il mondo, evidenzia diverse tendenze: il set jetting, le destination dupes e il dry tripping.

“I viaggiatori continuano a trarre ispirazione dagli show televisivi e dai film più popolari per la scelta delle mete, e il set jetting non mostra segni di arresto nel 2024 - commenta Marco Sprizzi, direttore, market management per l’Italia -. Secondo il sondaggio Unpack ’24 di Expedia Group, infatti, più della metà (53%) dei viaggiatori dichiara di aver cercato o prenotato un viaggio in una destinazione dopo averla vista in tv o al cinema”.



Il rapporto annuale Unpack ’24 mette in luce anche il fenomeno delle destination dupes, ossia quelle alternative meno affollate e meno convenzionali apprezzate per la convenienza economica (45%), la possibilità di interagire maggiormente con la cultura locale (36%) e il supporto al turismo sostenibile (24%).



Ultimo trend è infine il dry trip. “Sono sempre di più i viaggiatori che adottano uno stile di vita alcohol-free. Dal rifornimento di minibar con alternative di bevande senza alcol, all’offerta di esperienze di mixology, il 41% dichiara di essere intenzionato a prenotare un ‘viaggio detox’ nel 2024”.