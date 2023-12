10:55

Il presidente di Astoi, Pier Ezhaya (nella foto), torna a parlare di quanto il turismo chiede al governo per riuscire a disegnare un futuro di crescita.

In un’intervista rilasciata ad Askanews, il presidente spiega: "Ci sono molti elementi importanti anche dal punto di vista politico. Diciamo che questo governo si sta impegnando a fondo per il turismo, però non dimentichiamo che abbiamo bisogno di strumenti pratici. Per anni abbiamo dovuto fronteggiare l'emergenza Covid, ora siamo in una fase di ripresa. Serve soprattutto leggere i nuovi trend di mercato, capire come la tecnologia influirà sui consumi turistici, ma soprattutto capire come i nuovi consumatori, che ancora non consumano, ma a breve lo faranno, approcceranno il sistema del turismo organizzato”.



Quindi, secondo il manager “forse servirebbe più formazione, servirebbe più comprensione dei trend e delle analisi di mercato per fronteggiare il futuro con forza e per tempo. E non ultimo la Direttiva europea che è in fase di studio nuovamente e di emanazione da parte dell'Unione europea, ecco anche su questo serve che il nostro governo faccia sentire la voce del turismo organizzato".