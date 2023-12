Minardi, King Holidays: “Continuiamo a investire sul Marocco, ecco i piani per il 2024”

15:40

“Continuiamo ad investire sul Marocco, perché è una di quelle destinazioni che ci sta dando maggiori soddisfazioni in termini di numeri e prenotazioni”. Così Roberto Minardi, direttore commerciale King Holidays, in seguito al fam-trip realizzato nel mese di novembre dall’operatore in collaborazione con Royal Air e l’Ente Nazionale per il Turismo del Marocco, che ha visto 15 agenti provenienti da tutta Italia provare in prima persona le esperienze del t.o. sulla destinazione.

Una destinazione su cui l’operatore intende continuare a puntare con decisione. “Per questa ragione – continua Minardi - per il futuro abbiamo già messo a punto progetti che seguiranno due logiche precise: da una parte - anticipa - una programmazione ricercata, creata per i viaggiatori più esigenti alla ricerca di esperienze più autentiche, sia su base privata che in formula fly&drive, e dall’altra un incremento di partenze speciali per tutto il 2024, con un’attenzione particolare ai ponti e alle festività”.