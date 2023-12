Swan Hellenic: nel 2024 quattro crociere alla scoperta della costa occidentale dell'Africa

08:52

Saranno quattro le crociere di spedizione organizzate da Swan Hellenic nel 2024 alla scoperta della costa occidentale dell’Africa a bordo di SH Vega, seconda nave boutique della flotta.

La prima partirà il 25 marzo da Città del Capo con arrivo a Luanda dopo 13 giorni di navigazione, poi il 4 aprile da Luanda partirà l’itinerario, sempre di 13 giorni, che toccherà 7 Paesi per approdare a Tema.



“Combinando incontri approfonditi con la natura incontaminata, la straordinaria fauna selvatica e le culture uniche, ogni viaggio offre esperienze eccezionali. Due di questi hanno già una disponibilità limitata, per questo, chiunque voglia unirsi a noi è pregato di prenotare senza indugio per evitare delusioni”, sottolinea la chief commercial officer Patrizia Iantorno.



Completeranno la programmazione le crociere ‘Crucibles of West Africa’, in partenza il 17 aprile da Tema per Dakar, e Pristine Islands of West Africa in partenza il 30 aprile 2024 da Dakar per un'esplorazione di 8 notti delle Isole Bijagos, ora riserva della biosfera protetta dall'Unesco.