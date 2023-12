12:55

Le associazioni del turismo organizzato e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale uniscono le forze e lanciano ‘Dammi il cinque! Le 5 regole per Viaggiare Sicuri’. Si tratta di un vademecum – il cui lancio è già stato più volte anticipato da diversi esponenti delle realtà che rappresentano il comparto - contenente alcune indicazioni per utilizzare consapevolmente i servizi della Farnesina.

Pubblicità

Presentato ieri insieme ad altre novità e alla nuova applicazione dell'Unità di Crisi dal titolare del dicastero, Antonio Tajani, il progetto è nato in collaborazione con Aidit, Assoviaggi, Astoi , Fiavet, Federazione del Turismo Organizzato e Maavi e ha - precisa una nota del Ministero - “l’obiettivo di sensibilizzare i connazionali in tema di sicurezza dei viaggi all’estero, anche in vista delle prossime festività”.



Le cinque regole

Ecco le cinque regole indicate nell’infografica:



1. Dai sempre il tuo numero di telefono al tour operator/agenzia di viaggio per ogni necessità;



2. Consulta il sito Viaggiare Sicuri per ogni informazione sulPaese che intendi visitare;



3. Registra il tuo viaggio sul portale DoveSiamoNelMondo;



4. Scarica la App ‘Viaggiare Sicuri’ dell’Unità di Crisi della Farnesina;



5. Prima di sottoscrivere il contratto, valuta con attenzione tutti gli aspetti che lo regolano con il tuo agente di viaggio o tour operator.