Lab Travel Euphemia, formazione al centro per “far nascere nuove idee”

12:27

Lab Travel Euphemia continua a puntare sulla formazione. Dopo la convention Bellissima Euphemia - che ha visto 130 Personal Voyager incontrare 18 partner tra vettori, tour operator e altri importanti fornitori -, 10 consulenti di viaggi sono partiti per un fam-trip alla volta di Indonesia e Dubai tra novembre e dicembre.

Il viaggio è stato organizzato in collaborazione con Emirates e due Dmc: l’indonesiana Surya Jaya Balitama Tour (di proprietà di Ida Bagus Gede Dirga) e la Malatacca Travel Experience di Dubai (di proprietà di Sergio Malatacca).



“Ringrazio i partner commerciali che hanno permesso la realizzazione di questo educational, concepito per offrire ai Personal Voyager gli strumenti necessari per pianificare con maggiore consapevolezza e sicurezza gli itinerari dei loro clienti – commenta l’a.d. di Euphemia, Michele Zucchi -. Non si tratta solo di conoscere in modo approfondito la destinazione, ma anche di consolidare la rete di contatti professionali con i corrispondenti locali, utili non solo in un’ottica di programmazione diretta, ma anche per arricchire e personalizzare le proposte di viaggio realizzate in collaborazione con i tour operator”.



Accompagnati da Zucchi, i Personal Voyager hanno avuto l’opportunità di immergersi nell’atmosfera indonesiana, soggiornando prima a Bali, con tappe a Nusa Dua e Ubud, poi a Lombok, nelle Isole di Gili Air e Meno. La parte conclusiva dell’educational ha portato gli agenti a Dubai.



“Per i prossimi mesi – conclude Ezio Barroero, presidente Lab Travel – abbiamo in programma altri educational che coinvolgeranno diversi Personal Voyager. Puntiamo molto su queste occasioni di incontro tra gli agenti, propedeutiche alla nascita di collaborazioni, scambi e nuove idee. Si tratta di viaggi organizzati internamente, che contribuiscono anche a consolidare il legame tra gli agenti e lo staff di oltre 40 professionisti che lavorano nella sede di Cuneo. La costruzione di relazioni solide tra gli agenti e tra gli agenti e la sede centrale è alla base della nostra cultura aziendale, che deve essere costruita, condivisa da tutti i collaboratori e continuamente alimentata”.