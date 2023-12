Gruppo Carnival, Weinstein: “Già prenotati i due terzi dell’offerta 2024”

08:47

Carnival Corporation si prepara a iniziare il nuovo anno sotto i migliori auspici. Il gruppo ha infatti già venduto quasi due terzi della capacità del 2024 a prezzi “considerevolmente” più alti.

Come riporta TTG Media, il gigante delle crociere che gestisce nove marchi diversi, nel quarto trimestre dell’anno finanziario ha registrato un fatturato record di 5,4 miliardi di dollari e un fatturato per l’intero anno di 21,6 miliardi di dollari.



Tuttavia, la società ha riportato una perdita netta rettificata di 90 milioni di dollari per il quarto trimestre. L’amministratore delegato Josh Weinstein ha dichiarato: “Abbiamo chiuso l’anno in modo positivo, con un altro trimestre da record che ha superato le aspettative e ha ottenuto un utile netto rettificato positivo per l’intero anno. In effetti, abbiamo costantemente sovraperformato in tutti e quattro i trimestri dell’anno, sostenuti da un contesto di domanda in rafforzamento per tutti i nostri marchi”.



Weinstein ha aggiunto: "Ci apprestiamo a cominciare il 2024 nel migliore dei modi, con quasi due terzi della nostra occupazione totale già prenotati a prezzi notevolmente più alti".

I marchi europei di Carnival sono pronti a diventare sempre più determinanti nella crescita del gruppo. "Abbiamo marchi europei dedicati come P&O Cruises nel Regno Unito, Costa Crociere in Francia e Italia e Aida Cruises in Germania. Tutti questi marchi sono o i più grandi o i secondi più grandi nel loro mercato. Siamo in una buona posizione per capitalizzare la crescita della clientela europea”.



Weinstein ha spiegato che i marchi di Carnival hanno trasportato 3,5 milioni di nuovi ospiti in crociera nel 2023. “Stiamo guadagnando slancio e colmando il divario rispetto alle alternative terrestri” ha affermato Weinstein.



Guardando al futuro, la società prevede un Ebitda di 5,6 miliardi di dollari nel 2024, in crescita di oltre il 30% rispetto al 2023.

David Bernstein, direttore finanziario di Carnival Corp, ha aggiunto: “Il tasso di occupazione del 2024 è sulla buona strada per tornare a livelli storici”.