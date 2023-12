Il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort premiato per l’interior design da Cleaf

12:35

Il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort vince un riconoscimento per il miglior interior design. A tributare il premio come Monthly Winner di novembre nell’ambito della Shaping Surfaces Competition IV Edition, è Cleaf, realtà di respiro internazionale specializzata in progetti di interior design.

Soddisfazione quindi per Valtur e per lo studio milanese Architetture Stp.

Lo studio ha firmato il progetto di interior design del resort nell’ambito dell’integrale ristrutturazione del Grand Hotel Cristallo di Cervinia, conseguente al suo ingresso nel portafoglio del Gruppo Nicolaus.

“Questo riconoscimento non è solo frutto di grande soddisfazione, ma rappresenta la prova concreta che abbiamo saputo cogliere l’eredità importante di una struttura che ha fatto la storia di Cervinia, rileggendola, partendo proprio da un inedito contatto fisico e ideale con quella che è forse la vetta più bella di tutte le Alpi. Avevamo l’ambizione di mettere i nostri ospiti nella condizione migliore possibile di sperimentare un’esperienza unica anche in relazione all’interazione con il Cervino. Come vista, visione, forma da contemplare, universo simbolico e reale da vivere in diversi momenti dell’anno” commenta Giuseppe Pagliara, ad di Valtur-Gruppo Nicolaus.