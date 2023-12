Bollette in calo: il caro energia ora fa dietro front

12:03

Nel primo trimestre del prossimo anno le bollette della luce caleranno del 10,8%. I dati Arera certificano il deciso calo di una delle voci di spesa che maggiormente preoccupano il turismo.

Il dato si riferisce agli utenti del mercato tutelato, ma ovviamente il trend riguarda in generale il mercato energetico, anche se deve poi essere declinato in base alle condizioni contrattuali per il mercato libero.



Come riporta rainews.it, infatti, il calo è dovuto alla diminuzione della spesa per la componente energia.