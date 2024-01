Msc Crociere lancia la campagna di marketing internazionale ‘Per una bellezza più grande’

15:51

Per una bellezza più grande. È questo il claim della nuovissima campagna di marketing globale integrato di Msc Crociere appena lanciata e che sarà attivata in più di 30 Paesi del mondo attraverso un mix di canali di marketing.

La campagna incoraggia il pubblico a scoprire la bellezza della crociera in modo più consapevole con un profondo rispetto per l’oceano e il pianeta. La bellezza, rappresentata nel film da una voce seducente, invita il pubblico a immergersi nelle destinazioni del mondo, nella natura e in meravigliose esperienze dentro e fuori bordo.



Lo spot è stato girato a bordo di MSC World Europa e la campagna è stata realizzata in collaborazione con Dentsu Creative Italy e filmata dal regista australiano Kiku Ohe.



Msc Crociere è fermamente impegnata a raggiungere zero emissioni nette di gas serra per le sue operazioni marittime entro il 2050. La società, nella campagna, vuole sottolineare questo e in suo ruolo di investitore in tecnologie marine ambientali di prossima generazione, con l’obiettivo di supportarne lo sviluppo accelerato e la disponibilità a livello di settore.