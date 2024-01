08:04

È tempo di vacanze invernali: c'è chi ama la montagna e chi invece predilige le località sul mare o chi, ancora, opta per una città d'arte o una capitale.

Booking.com, attraverso un esame delle sessioni di ricerca avvenute tra il primo e il 30 novembre 2023, con date di check-in tra il primo dicembre 2023 e il 29 febbraio 2024, ha evidenziato come sia Roma la meta preferita dagli italiani, e non solo. L'Urbe, infatti, è quarta nella top 5 delle destinazioni ricercate a livello globale subito dopo Londra, Parigi e Tokyo.



Le destinazioni

Per la stagione fredda, i nostri connazionali scelgono anche Napoli (al secondo posto) insieme a Milano e Firenze. In quinta posizione si trova la prima città estera, e si tratta di Parigi con Londra immediatamente in coda. Chiudono la top 10 Torino, Vienna, Barcellona e Bologna.



Il report sottolinea inoltre, in ottica macro, le regioni più desiderate dagli italiani con il Trentino-Alto Adige e la Lombardia regine, Lazio medaglia di bronzo e ancora Toscana, Veneto, Campania, Piemonte ed Emilia-Romagna.



Spostando l'attenzione sui viaggiatori stranieri che hanno cercato un alloggio in Italia, i risultati mostrano come i principali mercati di provenienza siano Germania, Spagna e Francia. Seguono, nella top 10, i visitatori in arrivo da Polonia, Uk, Usa, Svizzera, Grecia e Paesi Bassi.



Gaia Guarino