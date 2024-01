Affitti brevi, Italia sul podio delle mete più richieste del 2023

11:41

Italia, Francia e Spagna sono le regine degli affitti brevi in Europa. Nella prima metà del 2023 nel nostro continente sono state 237 milioni le notti trascorse in alloggi in affitto a breve termine prenotati tramite piattaforme quali Airbnb, Booking, Expedia Group o TripAdvisor, monitorate dalla Commissione europea.

Aumento a doppia cifra

Un dato che, come spiega Il Sole 24 Ore, rappresenta un incremento del 22,9% sul 2019 e un più 18,8% rispetto ai 199 milioni di notti del 2022. Di queste più di 34 milioni sono state trascorse in Italia, terza meta sul podio dopo la Spagna, con quasi 47 milioni di notti, e la Francia, a quota 57 milioni. Ampliando lo sguardo alle prime 20 regioni più popolari in Europa per affitti brevi si trovano quattro italiane: Lazio, Lombardia, Sicilia e Veneto.



Che il fenomeno delle case vacanza sia ancora prettamente estivo lo dimostra il fatto che, in 15 regioni europee tra Bulgaria, Grecia, Francia, Croazia, Italia, Romania e Svezia, più di cinque pernottamenti turistici su dieci siano nei mesi di luglio o agosto. La regione europea con il più alto livello di stagionalità è la Calabria, con il 64,8% di tutte le notti concentrate nei mesi di luglio e agosto.