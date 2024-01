Royal Caribbean partner ufficiale di Eurovision Song Contest

13:36

Royal Caribbean International sarà partner ufficiale per il 2024 e 2025 di Eurovision Song Contest. La compagnia realizzerà una serie di attività per promuovere l’evento, tra le quali la promozione della città ospitante.

La nuova collaborazione debutterà prima del 68th Eurovision Song Contest che si terrà a Malmö, in Svezia, a maggio 2024, e sarà trasmesso nei 37 paesi partecipanti, nonché seguito online da milioni di persone in tutto il mondo. L’avvio della partnership segnerà anche l'inizio della stagione europea di Royal Caribbean, con sei navi che salperanno da otto città del continente.



Ben Bouldin, vicepresidente di Europa, Medio Oriente e Africa di Royal Caribbean International, ha commentato: "In virtù dell’essere due marchi di fama mondiale, noti per aver regalato momenti memorabili a milioni di persone in tutto il globo, l’interazione tra Royal Caribbean International ed Eurovision Song Contest rappresenta una partnership che su scala internazionale saprà dare vita al meglio dell’intrattenimento live e farà incontrare culture diverse provenienti da tutto il pianeta. L’Eurovision Song Contest ha oltre 60 anni di storia e siamo orgogliosi di collaborare con un marchio iconico, capace di raggiungere un’audience globale e in continua crescita".



Martin Österdahl, supervisore esecutivo dell'Eurovision Song Contest, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di annunciare la partnership con Royal Caribbean International. L'Eurovision Song Contest e Royal Caribbean condividono la passione per la creazione di esperienze indimenticabili che uniscono persone di tutto il mondo”.