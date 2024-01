08:04

Non più mezzi di spostamento, ma esperienze. È il salto che hanno fatto i viaggi in treno che oggi, complice la sensibilità verso l’ambiente e la voglia di muoversi a passo lento, sono tornati di moda. Così la Cnn ha deciso di indagare tra le novità più interessanti che saranno lanciate nel 2024.



Parigi-Berlino

Le due capitali sono tornate ad essere collegate da un treno notturno dell’austriaca ÖBB: operativo tre volte a settimana, circolerà regolarmente a partire dall’autunno. Ma anche i francesi di Sncf stanno lavorando per lanciare un treno AV che viaggerà di giorno.

Orient Express-La Dolce Vita

Il nuovo treno lusso Orient Express-La Dolce Vita accoglierà i primi passeggeri alla fine del 2024. Gli itinerari avranno Roma come tappa, ma verranno raggiunte più tardi anche Parigi, Istanbul e Spalato.



Da Bruxelles a Praga

Nuove opportunità di viaggiare in Europa centrale con European Sleeper che, dopo il lancio della Bruxelles-Berlino, quest’anno estenderà il servizio anche a Dresda e Praga.



AV fino a Pompei

Dopo la sperimentazione nel 2023, Trenitalia ha deciso di confermare anche per quest'anno il collegamento settimanale del Frecciarossa Roma-Pompei.



Frecciarossa tra Madrid-Parigi

Entro la fine dell’anno l’obiettivo del Gruppo Fs Italiane è attivare un collegamento internazionale ad Alta Velocità tra Madrid e Parigi.



Il giro del mondo di Railbookers

Dura 80 giorni il giro del mondo in treno proposto da Railbookers. Un itinerario monumentale che comprende sette dei treni più iconici del mondo tra cui il Golden Eagle Danube Express e il Maharajahs’ Express in India.



Il ritorno dell’E&O

Dopo quattro anni di pausa, l’Eastern & Oriental Express verde e oro di Belmond tornerà a farsi strada tra i paesaggi della Malesia nel suo viaggio da Singapore a Kuala Lumpur. A.D.A.