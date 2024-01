di Gaia Guarino

I contorni del settore turistico 2024 sono tracciati anche dall'evoluzione tecnologica. Temi come l'intelligenza artificiale e le tecnologie per promuovere una maggiore sostenibilità sono al centro della travel industry. I viaggiatori saranno toccati in modo diretto da tutto ciò così come lo saranno gli albergatori e in generale tutti gli attori del comparto.

L'azienda di software Eviivo ha individuato quelle che saranno le cinque tendenze tecnologiche che incideranno sul settore nel corso di quest'anno.



Il primo trend riguarda l'IA generativa che diventerà 'la nuova normalità' operando come un vero e proprio assistente dei viaggiatori e di chi nel turismo ci lavora, per una migliore gestione del tempo.



Parallelamente, saranno implementate le tecnologie green così da minimizzare i danni all'ambiente e ridurre le emissioni di carbonio.



Un mondo connesso

Terza tendenza tocca la connettività. Grazie al 5G, internet e ciò che ne deriva sarà più rapido anche in parti del mondo remote. Inoltre, verranno favorite le esperienze virtuali così come - grande vantaggio per il segmento Mice - la possibilità di streaming di alta qualità durante i meeting e gli eventi.



Infine, come riporta hosteltur.com, significativo sarà l'impatto dei device mobile nel b2b e, in ultimo, la forza delle collaborazioni strategiche tra aziende. Ne è un esempio quanto fatto lo scorso dicembre da Expedia Group che ha siglato accordi b2b con Iberia e Ryanair.