Avoris acquisisce Travel.land, t.o. specializzato sull’Islanda

15:29

Avoris ha appena annunciato l'integrazione di Travel.land, tour operator specializzato nella destinazione Islanda.

"Grazie a questo accordo, dal 1 gennaio Avoris dispone di un nuovo operatore specializzato con una grande esperienza nella destinazione Islanda, all’interno della quale è un riferimento per il mercato spagnolo" ha spiegato la società appartenente al Gruppo Barceló in una nota diffusa da Preferente.



Dopo l’integrazione, Travel.land, che ha iniziato le sue attività nel 2014, manterrà la struttura, il personale, le operazioni e il servizio. L’obiettivo è di “garantire il mantenimento dei rapporti commerciali con le agenzie nel modo in cui sono esistevano in precedenza”.



Avoris sottolinea che con questa operazione completa la sua programmazione “con un'offerta di prodotti di alto livello sul Paese nordico e incorpora una struttura con personale altamente specializzato”.



Il gruppo unisce il nuovo brand al polo forte di marchi come Travelplan, Jolidey, Catai, Special Tours, LePlan & Touring Club, LeSki, Iberrail, Viva Tours, Mundosenior, Welcomebeds, Marsol e Nortravel.