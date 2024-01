easyJet aggiunge nuovi contenuti per la distribuzione su Travelport

13:00

Un accordo di distribuzione dedicato alle agenzie e che include per la prima volta le Ota è quello stretto fra Travelport e easyJet, grazie al quale tutte le agenzie clienti di Travelport avranno contenuti più ricchi sull’offerta easyjet.

"Stiamo portando più contenuti easyJet su Travelport+ in modo che i rivenditori di viaggi di tutto il mondo possano creare offerte più personalizzate e fornire un servizio migliore ai nostri clienti - ha dichiarato Dominic Tucker, senior distribution manager di easyJet -. La nostra partnership con Travelport ci aiuta a offrire più scelta e connettività al mercato, in modo che i viaggiatori che volano con easyJet possano facilmente personalizzare la loro esperienza e aggiungere extra quando prenotano in qualsiasi canale, sia che viaggino per piacere, per lavoro o per entrambi".



Grazie all’accordo, i rivenditori di viaggi che utilizzano Travelport+ avranno accesso a tutti i tipi di tariffe e pacchetti easyJet che la compagnia aerea ha messo a disposizione dei partner di distribuzione, senza alcuna restrizione del canale di agenzia.



"Questo nuovo accordo significa che le agenzie collegate a Travelport possono accedere alle offerte dinamiche di easyJet senza alcuno sforzo, in modo da poter prenotare le migliori opzioni per i viaggiatori in base alle loro esigenze e preferenze - ha dichiarato David Gomes, head of regional air partners EMEA di Travelport -. Aprendo per la prima volta i contenuti di easyJet alle agenzie di viaggi online e alle società di gestione dei viaggi in Travelport+, stiamo rendendo ancora più facile per i viaggiatori di tutto il mondo acquistare, prenotare e gestire i loro viaggi verso una qualsiasi delle centinaia di destinazioni servite da easyJet".