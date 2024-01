Armenia, Georgia e Azerbaigian: Creo punta la bussola sull’Asia centrale

12:07

Bussola puntata sull’Asia centrale: il 2024 di Creo si apre con nuove destinazioni, che spostano l’attenzione del t.o. anche su Armenia, Georgia e Azerbaigian.

“La nostra programmazione offre tour guidati collettivi e privati, garantendo un'esperienza personalizzata. Operiamo con un massimo di 15 partecipanti per assicurarci che ogni avventura sia un'esperienza intima e indimenticabile - spiega Manuele Magrini, product manager e operations di Creo –. Parallelamente ai nostri circuiti classici, abbiamo preparato un prodotto ad hoc per gli amanti del trekking. Tour naturalistici che sono un inno all'avventura, condotti da esperte guide che trasformano ogni passo in una scoperta. Sarà poi il cliente a decidere se partecipare a uno dei nostri tour collettivi a date già stabilite o muoversi privatamente”.



La varietà dell’offerta in continuo aumento non riduce la capacità del t.o. di garantire semplicità nell’operatività quotidiana delle agenzie.

Questo grazie ad alcuni punti di forza che Magrini riassume in: “possibilità di ottenere preventivi via telefono di fronte al cliente per assicurare il supporto di un fornitore agile e competente; consulenza diretta e immediatezza nelle risposte alle agenzie; assistenza 24h su 24; semplicità contrattuale; commissione sull’intero pacchetto”.