Veratour premia i repeater con il programma Verafedeltà

14:41

“Più viaggi, più sarai premiato”. Questa la semplice formula che sta alla base di Verafedeltà, il nuovo loyalty program con cui Veratour vuole offrire vantaggi esclusivi ai viaggiatori che scelgono con continuità i suoi villaggi.

Tre soglie per i punti

L’iniziativa consente agli ospiti più fedeli di accumulare punti per ogni prenotazione, in modo da arrivare a tre diverse soglie: repeater, fan e lover. Ogni livello prevede benefici crescenti per la vacanza successiva, ma la sola registrazione al programma consente di ottenere già un Welcome Bonus di 100 punti e uno Sconto Benvenuto di 50 euro sulla prima vacanza, da confermarsi entro 30 giorni.

“Abbiamo sempre avuto un’alta percentuale di clienti cosiddetti repeater, coloro che tornano a scegliere un’altra vacanza Veratour a distanza di meno di 18 mesi dalla precedente e che oggi sono arrivati a rappresentare circa il 42% delle nostre prenotazioni - spiega Massimo Broccoli, direttore commerciale

Veratour -. Questa iniziativa è nata pensando a loro, a tutti quei viaggiatori che riconoscono la qualità della

nostra offerta e ci premiano nelle loro scelte successive”.



Più si prenota, più si ottengono punti, con sconti che arrivano fino a 150 euro, ma anche promozioni dedicate e polizze assicurative integrative.



I vantaggi anche in adv

“I vantaggi - continua Broccoli - si ottengono sia che si prenoti in agenzia di viaggi che attraverso il nostro sito web. Siamo certi che grazie a Verafedeltà aumenteremo ulteriormente la quota di clienti affezionati e la loro soddisfazione”.



I vantaggi del loyalty program non vengono meno nemmeno in caso sia in corso una promozione più vantaggiosa e, oltre alle prenotazioni confermate, il cliente ha anche altre opportunità per accumulare punti extra, ad esempio invitando un amico a registrarsi o iscrivendosi alla newsletter.