Anno nuovo, tendenze nuove nel mondo dei viaggi. In apertura di un 2024 che promette evoluzioni inaspettate, Club Med alza il velo su 7 ‘buzzword’, neologismi che identificano le nicchie che prenderanno piede nei prossimi mesi. Termini da appuntare in agenzia per far fronte alle esigenze nascenti dei consumatori per rispondere in modo efficace e vincente.



La prima parola da segnare è ‘Lisness’ e influenzerà il business travel. Antitesi del bleisure, il lisness prevede la pianificazione di un viaggio di piacere più lungo crendo al suo interno spazi di tempo in cui dedicarsi al lavoro. Se con il bleisure l’approccio è quello di aggiungere qualche giorno di riposo extra alla fine del viaggio di affari, il lisness prevede un’inversione ed enfatizza piuttosto la ricerca di esperienze di viaggio più consapevoli e orientate alla mindfulness.

Ispirati dai film

Tendenza già citata sulla nostra agenzia in passato, ma che sarà sempre più in voga nei mesi a venire, è il ‘Set-jetting’, ovvero la pratica di scegliere la destinazione prendendo ispirazione da film e serie tv di successo. Un fenomeno che negli ultimi tempi, complice la popolarità di nuove serie televisive, sta interessando sempre più destinazioni, come ha dimostrato il crescente interesse per Cefalù e Taormina, protagoniste della seconda stagione di ‘The White Lotus’.



Un altro safari

Per chi è stufo del classico Safari in 4x4, arriva lo Spafari, soluzione che promette di vivere la savana africana come le celebrità, proponendo una fusione tra l’avventura e il relax, o, più semplicemente, come esplicitato dal neologismo, tra la ‘spa’ e il ‘safari’.



Un’evoluzione del viaggio multigenerazionale – soluzione che ha conosciuto un vero e proprio boom dopo gli anni del Covid – è il ‘Gramping’, tendenza che deriva dall’unione delle parole ‘grandparents’ (nonni in inglese) e ‘camping’. Si tratta di una vacanza che vuole mettere al centro la condivisione delle esperienze di viaggio tra diverse generazioni e, in particolare, tra nonni e nipoti, senza la presenza dei genitori. Questo nuovo approccio si indirizza verso la condivisione di esperienze outdoor appoggiandosi principalmente a strutture ricettive dotate di ogni comfort per rendere anche la vacanza dei nonni il più piacevole possibile.



Painmoon

Per chi è in cerca di una fuga dalla quotidianità per superare periodi di difficoltà, rabbia, stress e negatività, la soluzione si chiama invece ‘Painmoon’. In questo caso il viaggio si caratterizza per un’attenzione particolare al mondo dei trattamenti benessere, allo sport e alle attività all’aria aperta, per rendere ancora più piacevole la ricerca della serenità perduta.



E se i rincari e la spinta inflattiva iniziano ad avere contraccolpi anche sulle abitudini di acquisto di uno dei cavalli di punta del turismo organizzato come quello delle honeymoon, ecco che arrivano le ‘Minimoon’, fughe d’amore prima del grande viaggio di nozze. Complice l’aumento dei costi nell’organizzazione del matrimonio e lo stress legato alla cerimonia, negli ultimi anni sta prendendo piede il nuovo concetto che prevede un viaggio veloce, spesso lungo poco più di un weekend, che le coppie fanno nei giorni o nelle settimane successive al grande giorno, prima di pianificare, con più calma e con budget più importanti, la vera e propria luna di miele.

Insomma, in questo nuovo anno c'è ampio spazio per la fantasia.