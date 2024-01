Hays Travel, il network britannico continua a crescere: acquisita la rete Holiday With Us

16:55

Continua la corsa di Hays Travel. Il network britannico, che nel 2018 ha assorbito buona parte delle agenzie Thomas Cook, ha acquisito Holiday With Us Group.

Le tre agenzie della rete e i loro dipendenti sono quindi parte del gruppo Hays Travel.



Secondo quanto si apprende da Travel Mole, le figure apicali di Holiday With Us Group sono entrati a far parte dello staff di Hays Travel, a partire dalla proprietaria della rete Christina Fitzpatrick. “Quest’ultima acquisizione - ha commentato Irene Hays – aderisce perfettamente con le nostre ambizioni strategiche”.