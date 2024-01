Hurtigruten riprende le crociere in Lapponia: tra gli itinerari uno per chi ama l’astronomia

15:00

Hurtigruten Norway - che nell’ambito del rebranding annunciato dalla società lo scorso settembre tornerà a chiamarsi semplicemente Hurtigruten – ritorna alla programmazione pre-pandemica riproponendo tre itinerari che si snodano sia nel Nord della Finlandia, sia lungo la costa norvegese, incluso un viaggio dedicato gli amanti dell’astronomia.

A caccia dell'aurora boreale

Il tour di 15 giorni ‘Segui l’aurora boreale: Land and Sea Tour’ comprende un trekking via terra della Finlandia a Nord di Helsinki e un viaggio Costal Express lungo la costa norvegese fino a Bergen, con un tour via terra da Bergen a Oslo, o viceversa.



Le partenze multiple programmate fino a marzo danno agli ospiti un’ottima possibilità di vedere l’aurora boreale e di scoprire la Lapponia finlandese con le sue foreste innevate, attraverso safari con husky e renne, conoscere la storia del popolo Sámi e attraversare il Circolo polare artico.



Il sole di mezzanotte

Un altro itinerario simile viene programmato nei mesi di giugno e luglio: è il "Follow the Midnight Sun: Land and Sea Tour" di 15 giorni. Inizia con un viaggio in traghetto da Stoccolma a Helsinki quindi - come spiega travelagentcentral.com - si dirige via terra verso le regioni settentrionali della Finlandia, prima di salpare con il viaggio Coastal Express lungo la costa norvegese fino a Bergen. Nell'Artico, in questo periodo, il sole non tramonta, offrendo quasi 24 ore di luce estiva. Il viaggio per mare riprende l'itinerario a Kirkenes, dopo una notte allo Snowhotel, dirigendosi verso decine di fiordi norvegesi e gli ospiti possono anche partecipare a tour della città di Stoccolma, Helsinki e Bergen.



La terza proposta di 12 giorni - ‘Follow the Stars: Astronomy Voyage’ - è invece dedicata agli appassionati di astronomia e prevede la partenza e il ritorno a Bergen, con una navigazione lungo la costa norvegese. A bordo gli astronomi Ian Ridpath, John Mason, Sadie Jones e Tom Kerss terranno lezioni e tour guidati del cielo notturno dal ponte della nave. L'itinerario prevede anche una visita esclusiva al Planetario dell'aurora boreale a Tromsø.