Il Nilo luxury, nel 2025 la quinta nave superesclusiva di Abercrombie & Kent

17:29

È già iniziata nei cantieri Massara in Egitto e dovrebbe essere completata nell’autunno del 2025 la costruzione della nuova unità di Abercrombie & Kent che navigherà sul Nilo, la quinta della sua flotta in questa destinazione.

Un hotel ultralusso sul fiume

A&K ha progettato questa nuova nave da crociera fluviale come un hotel ultraluxury galleggiante. Sarà infatti caratterizzata, come spiega TravelMole, da due ristoranti, uno interno e uno esterno, una spa, una palestra, una piscina, una terrazza solarium e spazi comuni. Il nuovo battello, il cui nome dev’essere ancora rilevato, sarà dotato di 32 cabine con finestre a tutta parete, balconi sospesi sopra l’acqua e bagni in marmo, oltre a due presidential suite con vasca idromassaggio all’aperto sui propri ponti privati. Tra i membri dell’equipaggio non mancheranno esperti egittologi.



Pionieri sul Nilo

A&K, la cui prima crociera sul Nilo risale al 1977, gestisce ora quattro imbarcazioni fluviali boutique: Nile Adventurer, Sun Boat III, Sun Boat IV e Zein Nile Chateau. "Nessuno conosce l'Egitto meglio di Abercrombie & Kent - sostiene Cristina Levis, ceo di A&K Travel Group -. Siamo stati i pionieri delle crociere di lusso sul Nilo con esperienze straordinarie, accompagnati da egittologi e narratori per dare vita alla storia di questo straordinario Paese".