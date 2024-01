Stretta sugli influencer dopo il caso Balocco-Ferragni: cosa cambia per il marketing

09:21

Dopo il caso Ferragni-Balocco, arriva la stretta sugli influencer. L’Agcom (Autorità garante delle comunicazioni) ha approvato nuove linee guida in materia di trasparenza e pubblicità dei messaggi sui social.

Pubblicità

Tra le disposizioni, si legge nel documento varato dall’Autorithy, in caso di contenuti con inserimento di prodotti, gli influencer sono “tenuti a riportare una scritta che evidenzi la natura pubblicitaria del contenuto in modo prontamente e immediatamente riconoscibile”.



L’Agcom ha disposto inoltre l’avvio di un Tavolo tecnico “per l’adozione di un codice di condotta che definisca le misure a cui gli influencer si dovranno attenere”. Il codice - precisa l’Autorità delle comunicazioni - sarà redatto nel rispetto dei principi che informano le linee guida e prevederà sistemi di trasparenza e riconoscibilità degli influencer che dovranno essere chiaramente individuabili e contattabili.



Al Tavolo tecnico parteciperanno anche soggetti che solitamente non rientrano nel perimetro normativo e regolamentare dell’Agcom, quali quelli che popolano il mondo dell’influencer marketing, quindi anche soggetti che operano quali intermediari tra questi e le aziende.



Il tema tocca da vicino anche il turismo, settore che spesso ha visto le aziende avvalersi della collaborazione di figure popolari sui social per attività di promozione.