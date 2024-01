10:41

Nel 2023 Gattinoni Group ha compiuto 40 anni ed entro fine 2026, al completamento del piano industriale, il gruppo preseduto dal fondatore Franco Gattinoni (nella foto) si prepara al giro di boa del miliardo di ricavi.

“Oggi – spiega Gattinoni in un’intervista rilasciata al Sole 24Ore - il nostro è un gruppo italiano tra i leader nel settore del turismo, del business travel e degli eventi, con grandi potenzialità di crescere ancora. Il segreto del successo è essere orientati al miglioramento continuo, al rispetto dei partner e al guardare sempre verso chi è più bravo”.



I risultati

E a 40 anni dalla fondazione, il gruppo brinda al milione di viaggiatori all’anno e oggi conta più di 850 collaboratori.

Il 2023 si è concluso in crescita, spinto da un ottimo primo semestre: +41% di fatturato sull’anno precedente, ben oltre il budget preventivato.



"Tutti gli investimenti realizzati negli anni passati stanno generando risultati - spiega il presidente -. E continueremo a investire, ad esempio in ambito Travel, con l’apertura di nuove agenzie di proprietà e l’implementazione della nuova piattaforma b2b2c. In tutto ciò per noi restano centrali le persone: imprescindibili per crescere e affrontare le sfide del mercato”.