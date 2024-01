Ecuador: sconsigliati i viaggi in alcune aree del Paese

17:13

"Si sconsiglia in ogni caso ai cittadini italiani, attualmente in transito nel paese, di recarsi nelle zone costiere in particolare nelle città di Guayaquil, Manta e nei territori circostanti, nonché nelle province di El Oro, Esmeraldas e Carchi": così il sito della Farnesina Viaggiare Sicuri aggiorna le indicazioni per l'Ecuador, dove l'8 gennaio scorso è stato proclamato lo stato d'emergenza a causa del conflitto armato interno alimentato da "bande locali legate al narcotraffico", come si legge sempre sul portale del Ministero degli Esteri italiano.

Lo sconsiglio è statoi varato "anche se nella capitale Quito stanno riaprendo gradualmente tutti gli esercizi pubblici, dai negozi ai centri commerciali" prosegue Viaggiare sicuri, che precisa comunque come permanga "una forte presenza di Forze Armate e di Polizia Nazionale, in tutto il territorio, con un livello di allerta elevato".



Eccezioni al coprifuoco

Gli aeroporti al momento risultano operativi in tutte le città del Paese. Le misure messe in atto dal Governo locale comprendono un coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino per una durata di 60 giorni. Sono tuttavia previste eccezioni per coloro che abbiano un volo in partenza o in arrivo.



"Si invitano i connazionali presenti nel Paese a scaricare la app 'ViaggiareSicuri' - aggiunge la Farnesina - con geolocalizzazione attiva, e a registrare la propria presenza su Servizi UdC (dovesiamonelmondo.it)".