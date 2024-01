08:03

L'obiettivo è l'overbudget. Leonardo Massa, managing director Msc Crociere, non nasconde l'ottimismo per l'anno appena avviato.



"E' tornato in maniera prepotente l'advance booking, il feedback dei clienti che scendono dalle navi è sempre più positivo e perché la gamma di offerta per il mercato italiano continua a crescere" spiega il manager nella nuova puntata di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia.



Per quanto riguarda il prodotto lusso, Massa commenta l'avvio dell'avventura Explora Journeys affermando: "Siamo un po' come studenti nei primi giorni di scuola. Mentre abbiamo una consolidata esperienza nel mondo contemporary stiamo costruendo la nostra esperienza anche nel mondo lusso".