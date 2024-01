di Isabella Cattoni

08:35

La situazione in Medio Oriente e gli inevitabili riflessi sulla cartina geografica del mondo non fanno perdere ai t.o. italiani le speranze in un 2024 positivo, anche alla luce del ritorno dell’advance booking soprattutto sui viaggi ‘importanti’.

“Fra le mete trainanti nel 2024 sicuramente ci sono le grandi conferme di Giappone e Indonesia, per motivi differenti – commenta il ceo di Mappamondo, Andrea Mele -. Le ragioni sono diverse e, soprattutto per quanto riguarda il Giappone, solo in parte decifrabili. Sicuramente il Paese del Sol Levante beneficia di prezzi sotto controllo per il deprezzamento dello yen, ma l’offerta è comunque enorme e l’impennata di richieste è quasi inspiegabile, specie nelle dimensioni attuali. Discorso diverso per l’Indonesia, destinazione esotica che per ragioni climatiche è ideale anche durante l’estate, periodo di vacanza favorito dagli italiani. Grande fiducia anche sull’America Latina, con il ritorno di Brasile, Argentina e Colombia”. Fra le mete emergenti “l’Algeria di Shiruq, che non ha risentito del conflitto in Medio Oriente. E per Mappamondo la Thailandia, che finalmente grazie alla reintroduzione del volo diretto tornerà a essere competitiva”.



Indonesia e Giappone fra i leader del 2024 anche in casa Quality Group, anche se il direttore commerciale Marco Peci aggiunge “Stati Uniti, Messico e Sudafrica”. Sono queste le mete che registrano le maggiori prenotazioni, ma si prevede “un buon andamento generale di molte altre destinazioni comprese quelle indirettamente colpite dalla crisi in Israele”. E fra le mete emergenti “Algeria, Groenlandia e un grande ritorno: la Cina”.





Un’altra area di punta indicata dai t.o. è quella africana. “Nel 2024 prevediamo ottime performance per tutta l’area dell’Africa australe – aggiunge Gianluca Rubino, a.d. di Kel 12 -. Una zona che noi presidiamo corposamente, con una forte offerta su Namibia e Tanzania, soprattutto per il periodo estivo”. Grande ritorno poi dell’Algeria, ma anche dell’America centrale con Costa Rica e Panama.



Non di discosta anche la previsione di Idee per Viaggiare. In una nota, il t.o. sottolinea come nel 2024 tra le mete più richieste ci saranno Giappone, Thailandia, Indonesia. "Dall’altra parte di mondo gli Stati Uniti continueranno a rappresentare una destinazione di grande appeal sia nel periodo estivo, sia invernale come point to point con New York. E anche Zanzibar sta registrando numeri in crescita”. Da non dimenticare poi che quest’anno “la Cina sarà una delle destinazioni più richieste: la riapertura dopo un periodo di totale chiusura e l’eliminazione del visto per l’ingresso nel Paese” contribuiranno a renderla un prodotto vincente.