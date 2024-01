Non solo Egitto nel 2024 dei t.o.

08:35

Anche per chi aveva concentrato sull’Egitto il fulcro della proposta all'estero, qualcosa sta cambiando.

“Nel perimetro delle nostre destinazioni Fruit Village e InViaggi registriamo un forte interessamento per l’oceano Indiano e la Tunisia – fa sapere Giuseppe Falco, direttore prodotto e sviluppo Fruit -.Una delle novità della programmazione è rappresentata dall’oceano indiano con il Kenya e l’isola di Zanzibar. Abbiamo poi la Turchia con un ventaglio di proposte sviluppate su 12 mesi”.



In conclusione comunque, “A prescindere dalla specifica meta, il desiderio di partire è molto diffuso e, sempre in base ai diversi budget, anche a dispetto dell’inflazione e del caro vita, ogni destinazione avrà il proprio mercato – chiude il direttore commerciale di Futura Vacanze, Belinda Coccia -. Per quanto riguarda l’Egitto, dopo un periodo di fermo e una timida ripresa, le festività sembrano aver ridato un equilibrio in fatto di domanda, ma si tratta di una destinazione ancora in bilico. Vediamo come andranno le prossime settimane. E’ una meta troppo amata dagli italiani e troppo importante per il settore”. I.C.