Viaggi e benessere: le adv del Gruppo Bluvacanze in televisione su LA7

Sono le agenzie del Gruppo Bluvacanze le protagoniste di ‘Amarsi un po’ - Istruzioni per l’uso’, il nuovo programma televisivo in onda su LA7 ogni domenica alle 10,10 e condotto dai campioni, rispettivamente di ballo e di nuovo, Samanta Togni e Filippo Magnini.



Consigli per vivere meglio

Focus della trasmissione, che è iniziata ieri e si snoderà in otto puntate, il benessere con consigli pratici che vanno dalla salute alla bellezza, dalla cucina alle attività sportive, declinati in un ampio ventaglio di Paesi, dalla Turchia al Nord Europa delle crociere, fino agli Stati Uniti passando per Seychelles, Giappone, Malesia, Thailandia e Dubai.



Itinerari tematici

Tutti capisaldi della programmazione di Going, il tour operator del Gruppo Msc che per l’occasione ha preparato itinerari tematici dedicati a ciascuno degli argomenti trattati durante le interviste delle 8 puntate, in onda fino al 4 marzo 2024. La produzione del format televisivo ha voluto coinvolgere agenti di viaggi esperti del Gruppo Bluvacanze - Bruno Manno ed Alessia Mastropasqua - che raccontano al pubblico i nuovi trend del viaggio esperienziale tra le destinazioni di maggior successo nel turismo di qualità.

A supporto del format televisivo è previsto un piano di comunicazione che comprende i touchpoint digitali e fisici del Gruppo Bluvacanze tra web, social media e digital signage presenti nelle vetrine dei punti vendita.

Nella foto: gli agenti di viaggio Bluvacanze e Vivere &Viaggiare del Gruppo Bluvacanze con il conduttore Filippo Magnini