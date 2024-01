Avis Budget Group e Allianz Partners insieme per la sicurezza del noleggio in Italia

14:19

Avis Budget Group lancia una partnership di lungo periodo con Allianz Partners per assicurare ai propri clienti i servizi di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità.

Per i prossimi tre anni i clienti Avis Budget Group potranno viaggiare in Italia e in Europa in serenità sapendo di poter contare su un servizio di soccorso stradale e assistenza alla mobilità affidabile, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.



“Siamo lieti di intraprendere questo nuovo percorso al fianco di un partner strategico e di rilievo come Allianz Partners - commenta Gianluca Testa, managing director Southern Europe, U.K. and European Central operations di Avis Budget Group -. Questa collaborazione è l’ulteriore conferma dell’impegno di Avis Budget Group nel fornire un’esperienza di noleggio flessibile e conveniente”.



In aggiunta al servizio di soccorso stradale o di riparazione sul posto, i clienti di Avis Budget Group potranno accedere ad una serie di servizi di mobilità complementari che consentono il proseguimento del viaggio, quali ad esempio l’accesso ad un veicolo sostitutivo e il recupero del medesimo attraverso un servizio taxi, o il pernottamento in hotel.



“Questa nuova partnership con Avis Budget Group rappresenta un’ulteriore conferma del ruolo riconosciuto ad Allianz Partners come player di riferimento nel mercato assicurativo e dell’assistenza grazie alla nostra affidabilità e all’adozione di soluzioni all’avanguardia, in grado di combinare i servizi di assistenza stradale con quelli di mobilità, attraverso un approccio completamente digitale” dice Marco Gioieni, amministratore delegato di Allianz Partners Italia.