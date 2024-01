Nuove norme roaming: quanto costerà usare lo smartphone all'estero

10:25

"Roaming Like At Home": questa la formula magica che dal 2017 ha regolato le condizioni delle chiamate tramite cellulare dall'estero all'interno dell'Unione europea. Una norma che ha messo fine agli aggravi di costi per chi si trovava al di fuori dei confini e doveva comunicare con l'Italia.

Nonostante l'orientamento sia quello di poter utilizzare messaggi, chiamate e traffico dati come nel proprio paese di residenza, allo stesso tempo ci sono alcune regole che cambiano di anno in anno.



Le modifiche

Da quest'anno è cambiata la formula per calcolare i limiti di gigabyte: per il 2024 sarà pari alla seguente formula: (spesa del traffico mensile / 1,55) x 2. Il numero 1,55 si riferisce al massimale in euro per il 2024 del costo all'ingrosso del traffico dati: un valore che, ad esempio, nel 2019 era di ben 4,5 euro, come riporta corriere.it. Ma attenzione: se il risultato della formula dovesse essere superiore al traffico disponibile secondo la propria offerta, il traffico utilizzabile all'estero sarà lo stesso utilizzabile in Italia.



Bisogna comunque sottolineare che molti dei maggiori operatori mettono a disposizione tool online che consentono di monitorare con rapidità il traffico consumato.