Club del Sole a caccia di nuovi partner

10:08

Club del Sole avrebbe in essere la definizione di una partnership con un nuovo fondo di private equity.

In corsa per l’azienda, ancora di proprietà della famiglia Giondi, secondo indiscrezioni riportate dal Sole 24Ore ci sarebbero tre gruppi finanziari: il fondo Peninsula Capital, che in Italia ha appena finalizzato l’ingresso in Veralab; il gruppo francese Montefiore Investment; The Equity Club, il club che investe per conto di clienti di Mediobanca.

Le offerte sono sotto la lente degli advisor Rothschild ed Euromobiliare. I riflettori sono puntati anche sulle mosse dell’attuale partner finanziario della famiglia Giondi, cioè Nb Aurora, che possiede il 40% del gruppo.

Club Del Sole, con un fatturato di oltre 100 milioni di euro, è nato all’inizio degli anni ‘70 su iniziativa della famiglia Giondi, giunta ora alla terza generazione.