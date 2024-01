di Isabella Cattoni

08:36

Il villaggio “tradizionale” riscopre il suo appeal e le prospettive sul 2024 sono positive.

“Il booking sul mare Italia è decollato ben prima di Natale, favorito da un grande ritorno anche della componente incentive e gruppi aziendali, che va a riempire le strutture anche nei mesi di spalla”. Corinne Clementi, amministratore delegato de I Grandi Viaggi (nella foto), rilancia una formula che in epoca post Covid sta tornando a dare soddisfazione. “Le strutture brandizzate tornano a giocare un ruolo centrale nella partita del turismo. Siamo ripartiti riprendendo i modelli con i quali lavoravamo anni fa: strutture storiche ben conosciute dalla clientela, contatti diretti con chi lavora in loco, brandizzazione che coinvolge tutti gli aspetti dell’offerta, dall’animazione firmata Igv all’integrazione nel territorio nel quale si trovano le strutture”.



Questo trend porta con sé un’importante novità: “Alcuni villaggi sono stati ribrandizzati con il nostro marchio Club Vacanze, che torna così a nuova vita. Si affiancheranno agli Igv Club in Kenya, a Zanzibar e alle Seychelles. A brevissimo presenteremo la Blu Collection, una collezione di strutture ‘limited edition’ che garantiscono l’aderenza a tutti quei parametri che contraddistinguono la nostra offerta, primi fra tutti assistenza e servizi particolarmente curati”.



La strada è tracciata: “Abbiamo i villaggi nel nostro Dna. Con un’offerta di 2mila600 camere in proprietà e gestione, puntiamo quet’anno a migliorare i margini e ad aumentare il fatturato linea. Manterremo un approccio ‘tradizionale’ anche sotto l’aspetto distributivo, con 20 venditori che copriranno tutto il territorio per stringere rapporti sempre più stretti con gli agenti di viaggi. Quest’anno poi abbiamo inaugurato un ufficio commerciale in sede, composto da più persone che lavoreranno in sinergia con la rete dei promotori”.