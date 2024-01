Assoturismo: “Appoggiamo il ministro Santanché sulla regolamentazione delle recensioni”

16:55

“La regolamentazione delle recensioni online, come ribadiamo da tempo, è assolutamente necessaria e non più rinviabile, per questo condividiamo pienamente le parole del ministro Santanchè in merito”. Così, in una nota, il presidente di Assoturismo, Vittorio Messina, sulle dichiarazioni rilasciate dalla titolare del Mitur dopo il caso della ristoratrice Giovanna Pedretti.

“Il caso della povera ristoratrice che si è uccisa ci pone una riflessione. Gli alberghi e i ristoranti ormai vivono su quelle che sono le recensioni. Ormai le prenotazioni digitali arrivano anche fino all'85% e tutto questo si avvale di recensioni”, ha dichiarato Santanchè a Repubblica.it, affermando che “bisogna regolamentare questo mondo”.



Per il presidente di Assoturismo, “nell’era della reputation economy, governare efficacemente questi processi, valorizzando le opportunità e riducendo le criticità, deve essere una priorità”.



Certamente, continua, “lo sviluppo del nostro turismo e delle imprese del comparto passa anche dalla gestione intelligente dei servizi di recensione, strumenti oggi più che mai utili sia per i clienti che decidono l'acquisto di un prodotto o di un servizio in rete, che per le attività imprenditoriali che possono sfruttare la forza propulsiva dei commenti online per migliorare ed accrescere la propria reputazione e visibilità. Ma è fondamentale garantire la trasparenza e l’affidabilità delle recensioni evitando il far west, a favore sia dei clienti/turisti che degli operatori della ricettività”.