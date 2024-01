Advance booking e spesa in crescita: la Generazione Z scrive il futuro

11:03

Il 2024 segna un cambio di passo nelle preferenze e nelle abitudini di viaggio. Questo almeno secondo Sabre, che nell’ultimo studio dedicato ai viaggi globali individua alcuni nuovi trend.

Il primo trend riguarda il ritorno all’advance booking. Lo studio indica infatti una ritrovata fiducia tra i viaggiatori leisure e di conseguenza un anticipo nella pianificazione del viaggio. I voli vengono prenotati con almeno tre mesi di anticipo, almeno per quanto riguarda i viaggi leisure. Chi viaggia per affari invece continua a confermare il booking da due a quattro settimane prima del viaggio.



Anche i problemi connessi a inflazione e caro prezzi sembrano un ricordo: il 90% degli intervistati prevede di spendere per i viaggi una cifra simile a quella del 2023, ma un 40,7% - concentrato nella Generazione Z - pensa di aumentare il budget per i viaggi.



Riconfermata la tendenza a scegliere esperienze più ricche, ma anche più personalizzate e intime. In Europa e in Medio Oriente, viaggiare con bambini di età inferiore ai 12 anni è più popolare rispetto ad altre parti del mondo. La sostenibilità emerge come una priorità, con tutti gli intervistati che esprimono la disponibilità a pagare fino al 5% in più per le opzioni di viaggio sostenibili.



In termini di comfort e servizi, le priorità dei viaggiatori leisure e di affari continuano a divergere. I viaggiatori d'affari danno priorità all'efficienza e al minimalismo, optando spesso per viaggi più leggeri senza bagaglio registrato. Al contrario, i viaggiatori di piacere danno maggiore importanza ai pasti e al comfort in volo, e la scelta del posto a sedere è una priorità comune a entrambi i gruppi.



Fra le preoccupazioni, emerge quella che contraddistingue soprattutto la Generazione Z, che teme perdita o furto dei bagagli.

Paola De Filippo, direttore di Sabre in Italia, sottolinea l'importanza di affrontare le sfide imposte dai nuovi trend: "Sfruttando i Global data services di Sabre, le agenzie di viaggi e gli hotel possono sfruttare queste tendenze e adattare le loro offerte di conseguenza. Questo approccio strategico è essenziale per stare al passo con le preferenze dei viaggiatori di oggi e per garantire che l'industria dei viaggi rimanga reattiva alle richieste del mercato".