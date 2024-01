09:45

Mapo Travel archivia un 2023 denso di soddisfazioni e fissa obiettivi chiari per il 2024. Lo scorso anno, spiega la general manager Barbara Marangi (nella foto), il fatturato è cresciuto del 40%, “segno - sottolinea - di costante apprezzamento da parte dei viaggiatori. Il brand Mapo World, nato ufficialmente a marzo con focus sul lungo raggio, ha centrato e superato gli obiettivi fissati, il gruppo ha aumentato la propria presenza su tutto il territorio nazionale con l’apertura della sede di Torino e l’inserimento di nuove figure professionali”.

La strategia per il 2024

Nei prossimi giorni sono previsti incontri con tutto il team al Mapo Resort Villa Hermosa di Porto Cesareo per preparare il lavoro dei prossimi mesi: “Ci saranno novità sul prodotto Italia – anticipa Marangi - con una nuova gestione diretta e il rilancio di destinazioni come la Turchia e l’Egitto classico, con volati dalle principali città italiane. E ovviamente il Mare Italia, con regioni come la Puglia, da sempre nostro core business”.



Mapo World allarga gli orizzonti

Novità in vista anche per Mapo World, il brand dedicato al lungo raggio. “Quest’anno - spiega Roberto Servetti, branch manager di Mapo World - contiamo perlomeno di raddoppiare il fatturato: lo faremo con un nuovo catalogo, l’incremento della programmazione per l’estate con un impegno importante sui voli, in particolare per il prodotto Oriente, e il potenziamento del team per il prodotto Oceano Indiano - Africa”.



Per aggiornare le agenzie di viaggi sulle novità di programmazione il t.o. ha organizzato un roadshow in tutta Italia che partirà dal Triveneto per poi proseguire nel Centro e nel Sud. “L’incontro con gli agenti - conclude Servetti - è alla base della filosofia di Mapo Travel: solo attraverso il confronto e la condivisione tra chi ha pensato e progettato un itinerario e chi è chiamato a presentarlo al cliente finale possiamo costruire pacchetti sempre più tailor made, cuciti sulle esigenze di chi viaggia e decide di affidarsi a Mapo”.