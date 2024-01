11:42

Sono soddisfacenti i primi feedback ottenuti dagli operatori per le nuove funzionalità messe a loro disposizione da Community.Travel, la piattaforma online di Adalte per i tour operator.

Ne è un esempio lo strumento che permette la personalizzazione dei testi ricevuti dai Dmc nel momento in cui, per esempio, sussistono esigenze di pubblicazione che rendono essenziale per il t.o. tale operazione. L’utente riceve aggiornamenti di eventuali modifiche ai contenuti già personalizzati nel caso in cui il fornitore apporti delle modifiche ai testi e può così applicare facilmente le variazioni anche ai propri programmi.



Presentazioni personalizzate

“Chi lo sta usando, e prima doveva limitare il prodotto in vendita, è entusiasta – sottolinea Davide Galleri (nella foto) ceo di Adalte -. Ci risulta che siamo la prima realtà a livello mondiale, con focus sui tour, a mettere a disposizione dei product manager dei tour operator uno strumento di questo genere. Non solo con il nostro connettore consentiamo loro di risparmiare tempo, ma adesso possono anche gestire una presentazione unica e personalizzata, com’è loro abitudine, in una modalità moderna e professionale che, sono sicuro, chi lo deve ancora scoprire non si aspetta”.



Il servizio Concierge

Sempre per i buyer, ora, è ancora più facilmente raggiungibile il servizio Concierge, da sempre attivo, che agisce come vero e proprio servizio di portineria del marketplace Community.Travel.



I tour operator registrati come buyer possono contattare lo staff del Concierge di Adalte per tutte le richieste in merito al prodotto pubblicato, oltre che per l’assistenza generale. Il servizio nasce per rendere più rapide le risposte e soprattutto per evitare che fornitori e tour operator perdano tempo inutile, per domande o situazioni che spesso il team di Adalte è in grado di velocizzare.



Nel caso in cui il team del Concierge non possa essere d’aiuto, la richiesta verrà inoltrata al fornitore ma il Concierge si impegnerà a ottenere una risposta per conto del tour operator.

Tutti i t.o. possono ora contattarlo accedendo alla loro console, per poi ricevere le risposte direttamente sulla loro casella di posta elettronica.