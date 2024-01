Avalon Waterways: cinque le crociere in lingua italiana per il 2024

08:47

Sono cinque le crociere fluviali di alta gamma in lingua italiana già programmate per il 2024 da Avalon Waterways. La compagnia continua a investire sul nostro mercato e mette in campo due partenze da Basilea e una ciascuno da Amsterdam, Budapest e Vilshofen.

Alle partenze in lingua italiana va ad aggiungersi una proposta totale di 24 crociere in lingua inglese con assistenza in italiano che propongono, oltre a Reno e Danubio, anche una rotta da Parigi sulla Senna attraverso la Normandia (Parigi-Le Havre, 14 maggio, 25 giugno, 20 agosto), una tra i tulipani d’Olanda (Amsterdam-Amsterdam, 30 marzo e 20 aprile), e una sulla Mosella (Remich-Francoforte, 19 maggio e 18 settembre).



“Questa operazione – spiega Barbara Baldini, product manager European markets - conferma la nostra attenzione per la catena distributiva nazionale, alla quale intendiamo offrire un forte strumento di vendita: crociere completamente in lingua italiana, per garantire al cliente finale la migliore delle accoglienze possibili, facendolo sentire a proprio agio e al centro dell’attenzione del personale di bordo”.



Per le agenzie di viaggi è prevista anche uno speciale early booking discount che sarà valido per tutte le prenotazioni effettuate fino al prossimo 30 aprile.