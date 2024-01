Viaggigiovani: ecco le sette mete di tendenza

16:26

Per il 2024 Viaggigiovani.it ha selezionato le sette destinazioni di tendenza. Al primo posto l’India, una meta dal trend in crescita innanzitutto per l’estrema varietà dell’offerta. Inoltre, ha un ottimo rapporto qualità/prezzo, che ha contribuito al +25% delle iscrizioni per i tour in partenza a primavera 2024 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.



Nella Top 7 anche l’Indonesia, che con le sue 17mila isole si presenta anch’essa molto varia e che ha registrato nei viaggi su misura un incremento del 400% rispetto al 2022 e del 2000% rispetto al 2019.

Sul podio la Namibia, che nel 2023 ha visto crescere i viaggi su misura, con un tasso di conversione delle richieste di oltre il 30%.



Grande ritorno del Perù. La destinazione, che ha vissuto un 2023 in sordina a causa dell’instabilità politica interna, ha visto poi un aumento dei tour di gruppo. Per il 2024 Viaggigiovani attende un 30/40% di iscritti in più.



Protagonista anche la Turchia, malgrado la situazione in Medio Oriente stia facendo rallentare un po’ le richieste, in parte dirottate verso l’Uzbekistan o verso la combo Istanbul/Cappadocia. Nonostante il forte rincaro dal 2022 al 2023 (oltre il 35%), l’interesse sulla meta si sta mantenendo stabile, in quanto il rapporto prezzo/qualità resta molto buono.



In pole position anche l’Uzbekistan che ancora beneficia ancora dell’effetto Pechino Express del 2022. I tour primaverili sono tutti sold out, da fine novembre 2023, con un 200% rispetto alla primavera 2023.



A chiudere il Vietnam, meta che evidenzia la maggiore crescita per l’operatore trentino: se nella primavera 2023 nessun tour è stato programmato, dei quattro previsti per la primavera 2024 due sono già sold out. Inoltre, il Vietnam sarà una delle mete di Pechino Express 2024, fattore che esercita sempre una grande influenza sulle scelte dei consumatori.